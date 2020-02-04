04 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Manisa'da 3,9 şiddetinde korkutan deprem!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
MANİSA'DA 3,9 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

'tan yapılan açıklamaya göre; Manisa'da 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () alınan bilgiye göre, saat 18.41'de Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.02.04 18:48:26 39.1428 27.8637 9.7 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:41:36 39.0992 27.8135 6.7 -.- 3.9 3.6 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:34:44 39.0523 27.8182 8.3 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:21:57 38.9648 27.8798 14.8 -.- 2.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:07:14 39.0633 27.8333 14.4 -.- 3.2 2.9 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 17:59:27 38.9847 27.8700 12.6 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 17:57:46 39.0277 27.9002 5.4 -.- 2.8 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 17:52:53 39.0078 27.9337 5.3 -.- 1.7 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 17:51:34 38.9787 27.8937 5.2 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 17:51:13 38.2320 38.8325 5.0 -.- 2.5 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.04 17:46:19 39.0305 27.8070 18.3 -.- 1.4 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 17:45:25 39.1632 27.9170 14.0 -.- 1.6 -.- CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 17:44:22 39.0190 27.8463 14.7 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN