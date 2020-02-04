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Suriye'den kaçan 2 terörist daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020
SURİYE'DEN KAÇAN 2 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu.

Detaylar gelecek...

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