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FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
FETÖ'NÜN TÜBİTAK YAPILANMASINA OPERASYON

'nün 'taki yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 8'i aktif çalışan 21 şüpheliden 14'ü yakalandı. Aralarında mahrem imamların da bulunduğu şüphelilerin "TÜBİTAK/Siber mahrem yapılanması"nda faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "/Siber mahrem yapılanması"nda faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında mahrem imamların da bulunduğu 21 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "TÜBİTAK/Siber mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadeleriyle tespit edilen 5 mahrem imam, 8'i aktif TÜBİTAK çalışanı, biri aktif HAVELSAN çalışanı, 7'si ihraç TÜBİTAK çalışanının da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerden 14'ü belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Son dakika: Dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

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