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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020
BAKAN AKAR'DAN İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı , Suriye rejiminin 'deki saldırısında düşen 7 asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, "Silah arkadaşlarımız, 3 Şubat 2020'de İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.

Milli Savunma Bakanı , Suriye rejiminin 'deki saldırısında düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Demir, Uzman Çavuş Serkan Deprem, Uzman Çavuş Gökhan Orhan, Uzman Çavuş Uğur Katran, Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ve Uzman Onbaşı Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Bakan Akar şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşlarımız, 3 Şubat 2020'de İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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