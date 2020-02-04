Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 04.02.2020
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında şehit düşen 7 asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, "Silah arkadaşlarımız, 3 Şubat 2020'de İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Demir, Uzman Çavuş Serkan Deprem, Uzman Çavuş Gökhan Orhan, Uzman Çavuş Uğur Katran, Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ve Uzman Onbaşı Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Bakan Akar şu ifadelere yer verdi:
"Silah arkadaşlarımız, 3 Şubat 2020'de İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
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