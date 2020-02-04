Başkan Erdoğan'dan 4 Şubat Dünya Kanser Günü mesajı
Giriş Tarihi: 04.02.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, paylaşımında; "Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma Allah'tan acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."
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