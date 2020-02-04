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Başkan Erdoğan'dan 4 Şubat Dünya Kanser Günü mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANLAMLI MESAJI

Başkan , 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, paylaşımında; "Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan , "Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma Allah'tan acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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