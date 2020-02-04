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FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020
FETÖ'NÜN ADLİYE VE CEZAEVİ YAPILANMASINA OPERASYON

Son dakika haberine göre; merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis ve adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, , , , , , , , , ve 'de 24 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

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