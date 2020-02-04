Başkan Erdoğan'ın 10 Kasım konuşması liseli gençlerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. vefat yıldönümünde yaptığı açıklama kitapçık haline getirildi. Erdoğan'ın 10 Kasım 2019'da yaptığı konuşma lise öğrencilerine ulaştırıldı. Erdoğan açıklamasında "İnşallah, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, dünyanın en üst ligine çıkartmakta da kararlıyız. Atatürk’ü anlamak da, anmak da böyle olur." ifadelerine yer vermişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Kasım 2019'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. vefat yıldönümü nedeniyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda gerçekleştirilen Atatürk'ü Anma Töreninde yaptığı bir konuşma yapmıştı. Başkan Erdoğan'ın yaptığı konuşma, kitapçık haline getirildi.

İletişim Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için ortaya koyduğu vizyonun ve Başkan Erdoğan'ın birlik mesajlarının Türkiye genelindeki lise öğrencilerine ulaşması amaçlandı.

ÖNE ÇIKAN MESAJLAR

Bundan bir asır önce İstiklal Harbini başlatarak, Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin en önemli değerlerinden biridir.

Atatürk'e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı, ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, özellikle de 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır.

Türkiye'nin geçtiği tarihi süreçte iktidarıyla muhalefetiyle, bilaistisna her kesimden insanımızla ne yapmamız gerektiğini,

Osmanlı'ya haksızlık etmemek gerekiyor. Söğüt'te dikilen Osmanlı çınarı, 600 yıl boyunca, 3 kıta 7 iklimde şanla, şerefle, adaletle, başarıyla yasamıştır. Cumhuriyetimizi, Osmanlı'dan kurtarabildiğimiz miras üzerinde kurduk.

Tarihimiz, bizim yörüngemizdir. Yörüngeden çıkan bir gök cismi nasıl sonsuz karanlık içinde kaybolmaya ve muhtemelen yok olmaya mahkûmsa, toplumlar da öyledir. Türk milletini kendi tarih yörüngesinden çıkartmak için geçmişiyle bağını kopartmaya çalışanların amacı da budur.

Cumhuriyete sahip çıkmak ve Cumhuriyeti bize emanet edenlere layık olmak için her alanda gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, dünyanın en üst ligine çıkartmakta da kararlıyız. Atatürk'ü anlamak da, anmak da böyle olur.