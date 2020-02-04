CHP yine bildiğiniz gibi! Marmaray’dan sonra şimdi de millet bahçelerini sahiplendiler...
CHP’li Tuncay Özkan’ın "Marmaray’ı Bülent Ecevit yaptı” cümleleri ile talihsiz açıklamasından sonra bir benzeri daha yaşandı. CHP 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, “Millet Bahçeleri projesi bizim projemizdir. Telefon konuşmalarımız dinlenerek alınmıştır” açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 12 Mart 2019'ta hizmete giren Marmaray'ı eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yapt��ğını savunmuş, Özkan'ın açıklamaları alay konusu olmuştu.
YALAN RÜZGARI MİLLET BAHÇELERİYLE SÜRDÜ
CHP'de yalan bayrağını bu kez 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi devraldı. Yedekçi, katıldığı bir televizyon programında "Sayın Cumhurbaşkanının millet bahçeleri olarak açıkladığı proje bizim mimar milletvekilimizin projesinden alıntıdır. Telefon konuşmalarımız dinlenerek alınmıştır" dedi.
STÜDYODA KAHKAHALAR YÜKSELDİ
CHP'li Gülay Yedekçi'nin bu açıklamasını stüdyodaki katılımcılar gülerek karşıladı. Programın bir diğer katılımcısı Dr. Enes Bayraklı, söz konusu iddiaya "Hükümetin kaç tane millet bahçesi projesi var siz biliyor musunuz?" şeklinde yanıtladı.
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