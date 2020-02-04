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CHP yine bildiğiniz gibi! Marmaray’dan sonra şimdi de millet bahçelerini sahiplendiler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
CHP YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ! MARMARAY’DAN SONRA ŞİMDİ DE...

’li ’ın "Marmaray’ı yaptı” cümleleri ile talihsiz açıklamasından sonra bir benzeri daha yaşandı. CHP 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili , “ projesi bizim projemizdir. Telefon konuşmalarımız dinlenerek alınmıştır” açıklamasında bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı , 12 Mart 2019'ta hizmete giren Marmaray'ı eski başbakanlardan 'in yapt��ğını savunmuş, Özkan'ın açıklamaları alay konusu olmuştu.

YALAN RÜZGARI MİLLET BAHÇELERİYLE SÜRDÜ

CHP'de yalan bayrağını bu kez 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili devraldı. Yedekçi, katıldığı bir televizyon programında "Sayın Cumhurbaşkanının olarak açıkladığı proje bizim mimar milletvekilimizin projesinden alıntıdır. Telefon konuşmalarımız dinlenerek alınmıştır" dedi.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan: Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı CHP MİLLETVEKİLİ TUNCAY ÖZKAN: MARMARAY'I BÜLENT ECEVİT YAPTI


STÜDYODA KAHKAHALAR YÜKSELDİ

CHP'li Gülay Yedekçi'nin bu açıklamasını stüdyodaki katılımcılar gülerek karşıladı. Programın bir diğer katılımcısı Dr. Enes Bayraklı, söz konusu iddiaya "Hükümetin kaç tane millet bahçesi projesi var siz biliyor musunuz?" şeklinde yanıtladı.

CHP yine bildiğiniz gibi! Marmaray’dan sonra şimdi de millet bahçelerini sahiplendiler... CHP YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ! MARMARAY’DAN SONRA ŞİMDİ DE MİLLET BAHÇELERİNİ SAHİPLENDİLER...

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