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HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
DİYARBAKIR'DA BİR AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞTU!

'da il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Necla ve çiftinin terör örgütü tarafından kaçırılan 2 oğlundan (28), güvenlik güçlerine teslim oldu. Harun Açan, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu. Açan'ın teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 5'e çıktı.

Terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 80 ailenin, il binası önündeki oturma eylemi 155'inci gününe girdi. Evlat nöbeti sürerken, Açan ailesi de evladına kavuştu.

HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN AİLELERDEN BİRİ DAHA EVLADINA KAVUŞTU

OĞULLARI İÇİN OTURMA EYLEMİNE KATILDI

Bingöllü Necla ile çiftinin oğlu Hakan, 2012 yılında 18 yaşındayken, sanayide meslek öğrenirken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Ailenin Almanya'da yaşayan diğer oğlu Harun ise kardeşi Hakan'ı bulmak için 2016 yılında gittiği 'ta terör örgütü tarafından kaçırıldı. Açan çifti, oturma eyleminin 133'üncü gününde 'a gelip, oğulları için oturma eylemine katıldı.

AİLESİYLE BULUŞTURULDU

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK barınaklarından kaçan , güvenlik güçlerine teslim oldu. Dün 'ın ilçesindeki 'ndan 'ye getirilen Harun Açan, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu.

DUYGULU ANLARIN YAŞANDI

Harun'u gören ailesi, ona sarıldı. Duygulu anların yaşandığı buluşmada aile evlatlarıyla hasret giderdi. Harun Açan'ın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 5 oldu.

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