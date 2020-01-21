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"Diyarbakır anneleri"ne destek ziyaretleri sürüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2020
DİYARBAKIR ANNELERİNE DESTEK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 141'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişlerini sürdüren aileleri, ve 'dan gelen anneler ziyaret ederek, onlara karanfiller verdi.

Mardin'den gelenler adına konuşan şehit annesi Nezihe Elaldı yaptığı açıklamada, annelere destek için ziyarette bulunduklarını söyledi.

"Allah bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakmasın." ifadesini kullanan Elaldı, kimsenin evlat acısı yaşamamasını diledi. Elaldı, "Bin canımız olsa da vatana veririz. Bizsiz olunur ama vatansız olunmaz. Rabb'im hepsini de çocuklarına kavuştursun. Hepsi dönecekler ve vatanına hizmet edecekler inşallah." dedi.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinden gelen ve kendilerini "Eyyübiye anneleri" olarak nitelendiren kadınlar adına konuşan Zeliha Kokmaz da annelerin mücadelesini takdir ettiklerini dile getirdi.

Korkmaz, "Anneleri görmeye, destek olmaya ve acılarına ortak olmaya geldik. Annelerle bir araya gelince kendimizi kötü hissettik. İnşallah yavruları geri gelir." diye konuştu.

Öte yandan, eylem yaptıkları çadırın yerine bir süre HDP girişindeki merdivenlerde oturarak eylemlerini sürdüren aileler partililere tepki gösterdi.

Aileler, polis tarafından sakinleştirildi.

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