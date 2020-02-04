04 Şubat 2020, Salı
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Son dakika: Manisa'da bir deprem daha

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020
SON DAKİKA: MANİSA'DA BİR DEPREM DAHA

Son dakika haberleri... Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydan geldi.

Detaylar gelecek...

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