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Sarallar ve Şahinler davasında flaş gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020
SARALLAR VE ŞAHİNLER DAVASINDA FLAŞ GELİŞME

Son dakika haberine göre ile grubundan 80 sanığın yargılandığı davada savcı 10'uncu 'nde görülen davaya ilişkin görüşünü açıkladı. Buna göre savcı, Şahinler ile 'ın 'örgüt yöneticiliği, örgüt üyesi olmak ve örgüte bilerek yardım' suçlarından delil yetersizliğinden beraatını istedi.

Suç örgütü oldukları öne sürülen ve aralarında uzun süredir husumet bulunan liderliğindeki grubu ile önderliğindeki grubundan 80 sanığın birlikte yargılandığı dava karar aşamasına geldi. Duruşma savcısı, 10'uncu 'nde görülen davaya ilişkin görüşünü açıkladı.

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