Sarallar ve Şahinler davasında flaş gelişme
Giriş Tarihi: 04.02.2020
Son dakika haberine göre Şahinler ile Sarallar grubundan 80 sanığın yargılandığı davada savcı İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin görüşünü açıkladı. Buna göre savcı, Şahinler ile Sarallar'ın 'örgüt yöneticiliği, örgüt üyesi olmak ve örgüte bilerek yardım' suçlarından delil yetersizliğinden beraatını istedi.
Suç örgütü oldukları öne sürülen ve aralarında uzun süredir husumet bulunan Sedat Şahin liderliğindeki Şahinler grubu ile Burhanettin Saral önderliğindeki Sarallar grubundan 80 sanığın birlikte yargılandığı dava karar aşamasına geldi. Duruşma savcısı, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin görüşünü açıkladı.
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