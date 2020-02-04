Çığ düşmesi nedir? Çığ düşmesi nasıl olur?
Çığ düşmesi nedir? Van’da bir minibüsün üzerine çığ düşmesinin ardından çığ düşmesi nasıl olur sorusuna yanıt aranıyor. Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çığ altındaki minibüse ulaşılırken yaralılar hastaneye sevk edildi. Peki, çığ neden düşer? İşte çığ düşmesi hakkında merak edilenler…
Çığ düşmesi nedir? Çığ düşmesi neden olur? Van'da bir minibüsün üzerine çığ düştü ve vatandaşlar çığ düşmesi hakkında araştırma yapmaya başladı. Eğimli yamaçlardan yuvarlanan ve yuvarlandıkça da büyüyen kar kütlesine çığ denir. Çığ olayı, kar yağışının ve yamaç eğiminin fazla olduğu, bitki örtüsünden yoksun yerlerde görülür. İşte, çığ düşmesi hakkındaki bilgiler!
ÇIĞ DÜŞMESİ NEDİR?
Çığ olayı, bazen eski kar tabakası üzerindeki yeni kar örtüsünün bazen de zeminin üzerindeki bütün kar örtüsünün kayması şeklinde olur. Kar yağışından sonra rüzgârın oluşması, kar örtüsünün belirli alanlarda birikmesine bu da çığ olayına neden olabilmektedir. Kar örtüsü üzerine yağmur yağması, örtünün ağırlığını arttırdığı için çığlara neden olabilmektedir. Bu tür çığlar çoğunlukla ilkbaharda gerçekleşir.
ÇIĞ DÜŞMESİ NASIL OLUR?
Çığ olayına etki eden etmenlerden biri de bitki örtüsüdür. Bitki örtüsünden yoksun yamaçlarda ya da kaygan bir zemin oluşturan nemli otlarla kaplı yamaçlarda çığ olayı daha çok görülür. Orman alanlarında ağaçlar, kar örtüsünü tuttuğundan harekete geçmesini önler. Bu nedenle orman alanlarında çığ olayı görülmez. Çığı etkileyen etmenlerden biri de zeminin yapısıdır. Fiziksel ayrışmanın fazla olduğu bu nedenle ayrışmış örtülerin bulunduğu yüzeyler ile kaygan bir yapı oluşturan killi arazilerde çığ tehlikesi daha fazladır.
Çığ olayını başlatan iç kuvvetler (deprem) olabileceği gibi rüzgâr, canlıların hareketi, gök gürlemesi veya diğer sesler gibi dış etmenler de olabilir.
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