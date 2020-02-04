AK Parti MYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çıktığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağıyla akılalmaz iddialarda bulunan İlker Başbuğ'a çok sert cevap veren Çelik, "FETÖ'nün siyasi ayağı var mıdır yok mudur tartışması devam ediyor. Elinde bilgi belge olan varsa bu araştırılsın. Şunu bunu suçlamak bu mücadeleyi sulandırmaktan başka bir işe yaramaz." dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 18.40'ta başladı. Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Sağlık Bakanlığı gereken tedbirleri aldı. Türkiye son derece önemli bir operasyona imza attı. Tamamen insani temelde nerede olursa olsun vatandaşlarına sahip çıkma konusunda vatandaşlarına sahip çıkma konusunda hassasiyeti ortaya konuldu.

Gelen vatandaşlarda herhangi bir hastalık belirtisi yok. Batı medyasında Çin'deki normal insanların aşağılandığı yayınlar görüyoruz. Bu üzüntü vericidir. Bu gizli bir ırkçılıktır. Türkiye Çin ile dayanışma içinde olduğunu göstermiştir.

Gündem çerçevesinde 2011'den beri Suriye'de süren iç savaş ile gelişmeler oldu.

Diplomatik süreçlerin geldiği nokta Soçi mutabakatı oldu. İdlib bölgesi çatışmasızlık bölgesi ilan edildi. Fakat Esad rejimi buna uygun davranmamıştır. Sistematik saldırılarını sürdürmüştür. Türkiye Astana'ya uygun olarak garantör ülke olarak üzerine düşeni yapmıştır.

Rus tarafına birden çok gere askeri hareketimiz konusunda bilgi verilmiştir. Resmi olarak 2 defa bilgilendirme yapıldı. 8 şehit, 13 yaralımız var.

TSK cevabı vermiştir. 54 rejim hedefi tamamen imha edildi. Askerlerimize saldırılanlar böyle bertaraf edilmiştir. Bundan sonra Türkiye Soçi ve Astana sözleşmelerinin ruhuna uygun davranmayı sürdürmektedir.

Yeni bir göç tehlikesinin olduğunu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz.

Avrupa hep Çin ve Rusya'dan gelen tehditlere odaklanmıştı. Şimdi iç krizlerle uğraşıyorlar. Burada kilit kelime reformdur. AB dağılma gibi bir tehdit ile karşı karşıya kalmaktadır. Reform yapamadığı için AB cazibesini yitiriyor. Türkiye ile ilgili olarak AB gerçekten kapsayıcı bir tutum ortaya koysaydı bu sıkıntıları yaşamayacaktı.

Bugün görünmez Berlin Duvarlarını inşa edenler olduğunu görüyoruz. Umarız Avrupa bu Brexit sürecinden bir ders çıkarır.

Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın Planı' bir işgal planıdır. Bu plana ilk tepki koyan ülke Türkiye'dir. Genel tepki bu planın müzakere edilsin yönünde orta yolcu bir tavırdı. Türkiye'nin tavrının ardından daha net tavırlar gelmeye başladı. İki devletli bir çözüm olmalıdır. Bunun da uluslararası anlaşmalarla teminatı yapılmış şekilde ilerlemesi gerekir. Arap Birliği'nin bir reddi oldu. Sağ duyulu bir karar aldılar.

Filistin halkının meşru haklarının sayılmadığı bir planı kabul etmemiş mümkün değildir. Barış planı dedikleri şey İsrail'deki aşırı sağcıların istediklerinin yerine getirilmesidir.

ABD bu planı ortaya koyarak tarafsızlığını kaybetmiştir.

FETÖ İLE ELİNDE BELGE OLANLAR MEMNUNİYETLE KARŞILANIR

FETÖ ile mücadele her aşamada kararlılıkla mücadele edilecektir. Türkiye'deki milli iradeyi gasp etmeye çalışan bir gasp girişimidir. Bunun arkasında işgal girişimi vardır, milli egemenliğini gasp etme girişimi vardır. O gece büyük kahramanlıkla bertaraf edilmiştir. FETÖ devletin damarlarından, kılcal damarlarına varıncaya kadar yok edilmesi hiçbir şekilde kesintiye uğramayacaktır. FETÖ'nün nerede hangi ayağı varsa elinde bilgi, belge olan, yardımcı olmak istiyorsa büyük memnuniyetle karşılanır. FETÖ'nün mutlaka devletten temizlenmesi gereken bir varlığı bir de yöntemleri vardır. Hedeflerinin birileri tarafından kes yapıştır şeklinde kullanıldığını görüyoruz.

BUNA MAALESEF BAZI CHP'Lİ ARKADAŞLARIMIZ DESTEK VERMİŞTİR

Emekli Orgenaral yasal düzenlemede altında imzası olanların FETÖ mensubu olduğunu iddia etti. Emekli bir askeri bürokratın TBMM üyelerini terör örgütünün üyesi olarak değerlendirmesi, kanun teklifini kim hazırladıysa yasamanın üyelerini suçlaması son derece vahim yaklaşımdır. Bu FETÖ'nün temizlenmesine mi hizmet etmektedir, yoksa başka bir manaya mı gelmektedir. Kim ki herhangi meseleyi vesile addedek yüce meclisi ve sivil siyaseti aşağılamaya çalışıyorsa bunun arkasında iyi niyet görmemek gerekir. Buna maalesef bazı CHP'li arkadaşlarımızın da paralel şekilde destek verdiklerini görüyoruz. Bu asker sivil ilişkilerine dair Türkiye'de iktidarın elele verdiği bu hususların düzenlenmesine dönük olarak en önemli reformlardan bir tanesidir.

25 Haziran'da o dönemde CHP Grup Başkanvekilleri Hakkı Süha ve Kemal Kılıçdaroğlu partimizi ziyaret ettiler. Saat 19.30'dan 20.30'a kadar CHP, MHP ve HDP'nin siyasi çizgisini temsil eden üyeler önergeyi kelime kelime okudular. O gün gazetelerde bütün partilerin destek verdiğine dair hangi haber ve beyanatlar çıkmış onların da geniş bir dosya tuttuğunu ifade etmek isterim. Saat 21.00 civarında TBMM Başkanlığı'na verildi. Madde ihdası önerisi kabul edildi. Yeni bir madde ihdası bütün partilerin söz hakkı varken, tam bir ittifak olduğu için hiçbir parti itiraz etmedi ve bu madde ittifakla geçti. O tarihte gazetelere bakarsanız arkadaşlarımızın beyanatlarını görürsünüz.

SORU - CEVAP

Rejim'in bu bölgeye yaklaşmaması gerekir. Bu bölge gerginliği azaltma bölgesidir. TSK gözlem sahalarının olduğu yere Rejim'in yaklaşması TSK gözünde düşman olarak gösterir. Burada beklentimiz Rusya'nın Rejim'in saldırıları konusunda gözlem altına almaktır. TSK verilen görevi yapıyor ve mutabakatlarla altı çizilmiş görevlerdir. Bu tip yaklaşım görüldüğü durumunda aynı şekil karşılık verilecektir. Rusya ile son derece önemli işler yapıldı.

Rejim'inin halkını katletmesiyle bu durum ortaya çıktı. Kendi halkına kimyasal silahlarla saldıracak sonra da meşruluğu konuşulacak. Böyle bir şey mümkün değildir. Dünyada birçok ülke de Esed'i meşru lider olarak görmemektedir.

Askerlerimize karşı bir saldırı olmuştur, beklenen nedir? "Bu saldırının karşısında devletimizin yanındayız gerekli karşılık verilmelidir." denmesini beklersiniz. Ama ne diyor CHP lideri, "yeni ateşkes hattı oluşturulsun." Karşımıza gelen tezleri Türkiye'nin 2. partisinden duyuyoruz. Bu durum acı verici. Türkiye bütün diplomatik yolları denedi, denemeye devam ediyor.

KIZILAY TARTIŞMALARI

Bağışçıyla Kızılay arasında mesele. Çeşitli görüşler ifade edildiğini biliyoruz. Karşılıklı açıklamalar yapıldı. Kızılay ve bağışçıların açıklamalarının üzerine yapacağım bir açıklama yok.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başlıyor olabilir.