03 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Başkan Erdoğan, Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
ERDOĞAN'A UKRAYNA’DA RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ

Son dakika haberi... Başkan , Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ukrayna'da Devlet Başkanı tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan , temaslarda bulunmak üzere 'nın başkenti Kiev'e günübirlik resmi tören düzenlendi. Erdoğan, Mariyinsky Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, iki ülke marşlarının okunduğu törende karşılama kıtasını selamladı. İki lider, Erdoğan'a Ukraynalı heyetin, Zelenskiy'e ise Türk heyetinin tanıtılmasının ardından ikili görüşmeye geçti.



ORTAK BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞECEK

Ukrayna - Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı sonrasında, iki lider anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı BAŞKAN ERDOĞAN, VLADİMİR ZELENSKİY TARAFINDAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

BaşkanErdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek Ukrayna - Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'nda (YDSK), ikili ve bölgesel konular ele alınacak.

Erdoğan'ın temasları kapsamında, bir dizi anlaşma imzalaması ve Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenecek Türkiye Ukrayna İş Forumu'na katılması, Kırım Tatar soydaşların temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan'a Ukrayna ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.






kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN