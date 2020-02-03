Son dakika: Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu! TSK'nın görev süresi 1 yıl daha uzuyor...
Giriş Tarihi: 03.02.2020
Son dakika haberi... TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.Son dakika haberi... TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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