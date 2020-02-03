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Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gitti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN UKRAYNA'YA GİTTİ

Başkan , Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti. Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı , Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevindeki basın toplantısının ardından özel uçak "TUR" ile saat 10.05'de Kiev'e hareket etti.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı , Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kiev'e gitti.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Valisi Ali Yerlikaya, Genel Başkan Yardımcısı , AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer uğurladı.

UKRAYNA PROGRAMI

Başkan Erdoğan ile Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev'de yapılacak Konsey Toplantısı'nda, ikili ve bölgesel meseleler tüm ayrıntılarıyla ele alınacak.

Ziyaret dolayısıyla Kırım Tatar soydaşlarının durumu hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda iş insanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülüyor.

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