Başkan Erdoğan, AK Parti'nin rekor oyla kazandığı ilçeye gidiyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye genelinde yüzde 85.6 oranla en fazla oy aldığı Kırıkkale’nin Delice ilçesinde miting düzenleyecek. İlçe halkı büyük bir heyecanla Başkan Erdoğan’ı bekliyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Delice ilçesine gelmesine sayılı günler kala ilçede hummalı bir şekilde hazırlıklar sürdürülüyor. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Delice Kaymakamı Saliha Karataş ve Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem ilçede yapılan hazırlıkları yerinde inceledi. Vali Sezer, burada ilgili kurum müdürlerinden Erdoğan'ın helikopterle iniş yapacağı alan, geçiş güzergahları, vatandaşlara hitap edeceği miting alanı gibi yerler hakkında bilgiler aldı. İlçede üst düzey güvenliğin sağlanması da bekleniyor.
VATANDAŞLAR DOĞAL GAZ İSTİYOR
İlçe halkı ise Başkan Erdoğan'ın gelmesinden dolayı büyük bir sevinç yaşıyor. Heyecanlı olduklarını dile getiren vatandaşların en büyük isteği ise doğal gaz oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman saygılı olduklarını ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Delice İlçe Başkanı Dağıstan Şentürk, güzel mesajlar ve güzel yatırımların sözünü beklediklerini kaydetti.
"ALLAH BAŞIMIZDAN DA EKSİK ETMESİN"
Başkan Erdoğan'ın gelmesinden sevinç ve mutluluk duyduklarını belirten ilçe sakini Servet Besici, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Allah başımızdan eksik etmesin. Güç, kuvvet, sağlık, sıhhat versin. İnşallah dört gözle bekliyoruz. Her şeyi yapacağız Allah izin verirse. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah hayırlı haberlerle gelir. Hayırlı haberlerle de gider. Başımızdan da eksik etmesin" dedi.
"BAŞKANIMIZ İYİ ÇALIŞIYOR"
Heyecanlarını diz boyu olduğunu anlatan ilçe sakini Mustafa Köroğlu da "Gelse de görsek sıkıntımız yok. Düzenimiz bence iyi. Çalışanın maaşı var. Adam çalışmıyorsa nerede olsa aç. Ne yapsın devlet dünya ile savaş ediyor. Devlet ne yapsın daha? Başkanımız iyi çalışıyor. Bundan iyi bir başkan da bugüne kadar Delice'ye daha gelmedi. Gelen böyle bir şey yapsaydı Delice, Paris olurdu. Başkandan çok memnunuz Allah razı olsun. Biz köylü olarak bizim işimizi de yarıyor" diye konuştu.
İncelemelerde İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen de hazır bulundu.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 11 sandıkta kullanılan bin 819 oyun bin 380'ini alan Turgut Özdem, 177 seçmenin oyunu alan en yakın rakibi Millet İttifakı'nın İYİ Parti adayı Serkan Kocaoğlu'na fark atarak seçimi kazanmıştı.
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