Azerbaycan'dan İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 03.02.2020
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.
Hasanov, mesajında, Suriye'nin İdlib kentinde, kardeş Türk ordusundan hayatını kaybeden ve yaralanan askerler olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.
Şehit askerlerin aile ve yakınlarında taziye dileklerini sunan Hasanov, yaralı askerler için de şifa diledi.
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