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Azerbaycan'dan İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020
AZERBAYCAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

, rejiminin açtığı ateş sonucu 'de şehit olan askerler için ve Genelkurmay Başkanı 'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, rejiminin açtığı ateş sonucu 'de şehit olan askerler için ve Genelkurmay Başkanı 'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, mesajında, Suriye'nin İdlib kentinde, kardeş Türk ordusundan hayatını kaybeden ve yaralanan askerler olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.

Şehit askerlerin aile ve yakınlarında taziye dileklerini sunan Hasanov, yaralı askerler için de şifa diledi.

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