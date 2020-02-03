Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ukrayna paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan Ukrayna temaslarına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın oldukça verimli geçen Ukrayna ziyaretlerinde kendilerine eşlik ettik." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan Ukrayna temaslarına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın oldukça verimli geçen Ukrayna ziyaretlerinde kendilerine eşlik ettik." ifadelerine yer verdi.
İMZA TÖRENİ
Erdoğan ve Zelenskiy'nin basın toplantısı öncesi iki ülke arasındaki ortak bildiri, mutabakat zaptı ve anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. "Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri" Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından imzalandı.
İki ülke arasında şu anlaşmalar imza altına alındı:
- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü"
- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Anlaşması"
- "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Ukrayna Acil Durum Hizmetleri Servisi Arasında Mutabakat Zaptı"
- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerine ilişkin Mutabakat Zaptı"
- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Ukrayna Devlet Arşiv Servisi Arasında İşbirliği Protokolü"
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