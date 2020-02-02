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Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı! Kurşun geçirmez özellikte...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
SINIRA GÖNDERİLDİ! KURŞUN GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE

TSK tarafından 'da, sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı. Mevzilerin 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu bildirildi.

'da, sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.

Sınırda konuşlu birliklere ulaştırılmak üzere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.



KURŞUN GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE

İki metre yüksekliğinde, 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen beton mevzilerin, birliklere sevk edileceği öğrenildi.

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