Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı! Kurşun geçirmez özellikte...
Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
TSK tarafından Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı. Mevzilerin 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu bildirildi.Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.
Sınırda konuşlu birliklere ulaştırılmak üzere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
KURŞUN GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE
İki metre yüksekliğinde, 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen beton mevzilerin, birliklere sevk edileceği öğrenildi.
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