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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cevat Zarif’ten kritik görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2020
TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı , İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı , Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ve İran Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, her iki mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Söz konusu görüşmelerde, ele alınan konulara ilişkin bilgi verilmedi.

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