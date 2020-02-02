Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cevat Zarif’ten kritik görüşme
Giriş Tarihi: 02.02.2020
Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, her iki mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Söz konusu görüşmelerde, ele alınan konulara ilişkin bilgi verilmedi.
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