CHP Milletvekili Yıldırım Kaya'dan skandal açıklama! Terörle mücadeleye 'savaş' dedi
HDP'nin siyasi ortağı CHP'de skandallar bitmek bilmiyor. Son olarak partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'dan küstah bir açıklama geldi. Yıldırım Kaya, Türkiye’nin terörle mücadelesini ‘savaş’ politikası olarak niteledi. HDP'nin diliyle konuşan ve Kürtlere en büyük zararı veren zihniyetin bu ikiyüzlü tutumu da tepkiyle karşılandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Van İl Başkanlığı'nın Olağan Genel Kuruluna katılarak divan başkanlığı yaptı. Seçimlerde HDP ile gizli ittifak halinde olan CHP'li Kaya, kahraman Mehmetçik'in kar kış demeden terörle mücadelesini karalamaya çalışarak 'savaş' politikasından bahsetti.
CHP'li Kaya, "CHP Cumhuriyeti kuran partidir; artık bu bölgede tabela partisi olmaya tahammülümüz yok. Van'da da, Diyarbakır'da da, Şanlıurfa'da da, Mardin'de de, Batman'da da, Siirt'te de, Hakkari'de de, Bitlis'te de, Bingöl'de de, Şırnak'da da, Ağrı'da da halkın umudu biz olmalıyız." dedi.
HDP'NİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI! TERÖRLE MÜCADELEYE "SAVAŞ" DEDi...
Barışın umudu CHP'dir iddiasında bulunan ve terörle mücadeleyi 'savaş' politikası olarak yorumlayan Kaya, "Kürt sorununun, askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini yaşadığımız acılardan öğrendik. Kürt sorununu savaş politikalarıyla, silahla çözmeye çalışmak, yaralarımızı derinleştirmekten öteye gitmeyecektir. Birbirimizi öldürmekle, tehditle, sivilleri, askeri, polisi öldürmekle Kürt sorunu çözülemez." ifadelerini kullandı.
CHP'li Yıldırım Kaya sözlerine şöyle konuştu;
"Kürt sorununun ilacı; demokrasidir, insan haklarıdır, evrensel hukuktur, bağımsız yargıdır, adalettir! Adaletin Diyarbakır'da ayrı, Ankara'da ayrı tecelli ettiği bir ülkede barış olur mu? Evlatları ölmesin, öldürmesin diye gözyaşı döken analar arasında ayrım yapmak; acıları yarıştırmak, bir anayı kucaklarken, diğerini tekmelemek bize barışın kapısı açar mı? Bizim tek hedefimiz ölmeden, öldürmeden barışa giden yolu hep birlikte bulmaktır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Çavuşoğlu'ndan koronavirüs açıklaması
- Erdoğan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret
- Türkiye ile İran arasında kritik görüşme
- Kılıçdaroğlu dediğini yaptı! İzmir'den sonra sıra Ankara'da...
- MSB: Barış Pınarı bölgesinde YPG'nin tuzakladığı...
- Sınıra gönderildi! Kurşun geçirmez özellikte
- Bakan Selçuk: 80 okulda eğitim yapılmayacak
- Terörist ifadesi: "Neredeyse tamamı 'özel kuvvet' mensubu"
- Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması
- Bakan Kurum: Projelerimizi başlattık
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!
- Kendi resmî dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?
- Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribi tedavisi nasıl yapılır?
- Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar?
- Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?
- Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur?
- Dünya'nın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir?
- Ömer Dönmez kimdir? "Ömercik" hayatını kaybetti! Ömer Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı! | ATV
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! TS FB CANLI
- Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri olay oldu! Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında?
- A101 aktüel 6 Şubat kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet sürprizi!