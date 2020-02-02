Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan tahliye edilen Türkler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Ülkemizde şu ana kadar Yeni Koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır. İlk hazırlıkların test sonuçları web sitemizden sürekli güncelleniyor" dedi.

Sağlaık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. Çin'den Ankara'ya getirilen Türkler'de virüs tanısı olmadığını belirten Bakan Koca, "14 gün boyunca onların gözetim altında tutulmasına karar verilmiştir" dedi.

"ÜLKEMİZDE KORONAVİRÜS TANISI OLMADI"

Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizde şu ana kadar Yeni Koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır. Dün ulusal laboratuvarda çalışılan örnekte de virüse rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Fahrettin Koca, "Türkiye Cumhuriyeti olarak önceliğimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın sağlığı ve refahı için seferber etmiş durumdayız. Dün başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın hiçbirinde hastalık belirtisi söz konusu değil." dedi.

Tahliye edilen kişilerin uzun süredir Çin'de olup izole durumda olduklarını belirten Koca, "Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda 14 gün boyunca onların gözetim altında tutulmasına karar verilmiştir. Uçak mürettebatı dahil uçaktaki herkes hastanemizde takip edilmektedir. Şu ana kadar hepsinin sağlık durumları iyidir. Herhangi bir hastalık bulgusu da yoktur." şeklinde konuştu.

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