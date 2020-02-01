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İBB'de çalışanlara yönelik ahlaksız sözler! Bakanlık harekete geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
İBB'DE ÇALIŞANLARA AHLAKSIZ SÖZLER! BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar , "'nde bir yöneticinin çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez." dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, toplantı yaptığı 'in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz etti. Bekar olanların ellerini kaldırmalarını isteyen Şişli daha sonra erkek müdüre dönerek, "Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar" ifadelerini kullandı. Skandal olayla ilgili açıklama yapan ve Bakanı Selçuk, "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul edilemez. Bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakaret dolu sözler yargıya taşındı! İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu HAKARET DOLU SÖZLER YARGIYA TAŞINDI! İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİYORUZ"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler , "'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen iş yerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz" dedi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) uzun yıllar çalışan bölge sorumlusu, 27 Ocak tarihi itibariyle tarafından işten çıkartılmıştı. İşten çıkarılan 20 kadın personelin, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından çirkin ifadelere maruz kaldıkları ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'den skandal sözler! İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'DEN SKANDAL SÖZLER!

MÜFETTİŞİMİZİ GÖREVLENDİRİYORUZ

Bakan Selçuk, konu ile ilgili bir müfettişin görevlendirildiğini belirterek,"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen iş yerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Hakaret dolu sözler yargıya taşındı! İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu HAKARET DOLU SÖZLER YARGIYA TAŞINDI! İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

NE OLMUŞTU?

'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK yöneticisi kadınlara yönelik tüyler ürperten sözleri büyük tepki çekti. Şişli'nin bekar ve başörtülü kadınlara, "Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız" sözleriyle hakarete uğrayan kadınlar konuştu: Yaşadığımız mobbing insanlığa sığmaz. Baskılara karşı sessiz kalmayacağız. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.

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