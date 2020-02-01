Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Çin'den tahliye edilen Türklerle ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan eyaletinden askeri ambulans uçak Koca Yusuf ile tahliye edilen 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, "Ülke olarak tedbirlerimizi erkenden aldık. Bugüne kadar koronavirüs tanısı konan hasta bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan eyaletinden askeri ambulans uçak Koca Yusuf ile tahliye edilen 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca, "Ülke olarak tedbirlerimizi erkenden aldık. Bugüne kadar koronavirüs tanısı konan hasta bulunmuyor." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğininde altını çizen Koca, "Az önce Sayın Cumhurbaşkanı aradı. Son durumla ilgili kendisini bilgilendirdim" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen yolcularda koronavirüs belirtisi olmadığının altını çizdi. Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne 14 gün boyunca tedbir amaçlı karantina altında tutulacağını söyledi.