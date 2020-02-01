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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Çin'den tahliye edilen Türklerle ilgili açıklama yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
BAKAN KOCA TAHLİYE EDİLEN TÜRKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

, 'in Vuhan eyaletinden askeri ambulans uçak ile tahliye edilen , 6 , 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, "Ülke olarak tedbirlerimizi erkenden aldık. Bugüne kadar koronavirüs tanısı konan hasta bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

, 'in Vuhan eyaletinden askeri ambulans uçak ile tahliye edilen , 6 , 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Çin'den tahliye edilen Türklerde koronavirüs çıktı mı? Bakan canlı yayında son durumu açıkladı |Video SON DAKİKA: ÇİN'DEN TAHLİYE EDİLEN TÜRKLERDE KORONAVİRÜS ÇIKTI MI? BAKAN CANLI YAYINDA SON DURUMU AÇIKLADI |VİDEO

Koca, "Ülke olarak tedbirlerimizi erkenden aldık. Bugüne kadar koronavirüs tanısı konan hasta bulunmuyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğininde altını çizen Koca, "Az önce Sayın Cumhurbaşkanı aradı. Son durumla ilgili kendisini bilgilendirdim" dedi.

, Vuhan'dan tahliye edilen yolcularda koronavirüs belirtisi olmadığının altını çizdi. Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne 14 gün boyunca tedbir amaçlı karantina altında tutulacağını söyledi.

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