Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından 'Koca Yusuf' açıklaması
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı "Koca Yusuf Operasyonu başarılı şekilde tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, 34'ü Türk 42 kişiyi taşıyan askeri uçağın Etimesgut Havalimanı'na indiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi;
"Koca Yusuf Operasyonu başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden alarak Ankara'ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanına indi."
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