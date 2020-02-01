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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından 'Koca Yusuf' açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
MSB'DEN 'KOCA YUSUF' AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; " Operasyonu başarılı şekilde tamamlandığını duyurdu.

, 34'ü Türk 42 kişiyi taşıyan askeri uçağın Etimesgut Havalimanı'na indiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

" Operasyonu başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını 'in Vuhan kentinden alarak 'ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanına indi."

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