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Son dakika: Başkan Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu’nun nikah törenine katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN NİKAH TÖRENİNE KATILDI

Son dakika... Başkan , ve ’nun nikah törenine katıldı. Çift evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Başkan , ve çiftinin nikah törenine katıldı.

Çift evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

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