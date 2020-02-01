Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Samimiyetiniz kalmadı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Elazığ hakkındaki önerisine sert çıktı! Bahçeli; "CHP'nin samimiyeti kalmamıştır. CHP, TBMM'ye hangi konuda teklif getirirse getirsin MHP olarak destek vermemiz mümkün değildir. " dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Elazığ önerisi üzerinden yüklendi. Bahçeli, "CHP'nin samimiyeti kalmamıştır. CHP, TBMM'ye hangi konuda teklif getirirse getirsin MHP olarak destek vermemiz mümkün değildir." diye konuştu.
Bahçeli yapıtğı açıklamada; "CHP, gizli gizli millete tuzak kurma hesabındadır. Esasen CHP, her şeye herkese karşı olmayı siyaset yapmak, muhalefet etmek zannetmektedir. Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremler sonrasındaki CHP'nin tavrı da bunlardan farklı değildir. Doğal afetlere karşı devletin ve siyasetin bütün kurumlarının birlikte mücadele etmesi icap ederken; Kemal Kılıçdaroğlu, bilerek ve isteyerek ayrı baş çekmekte, ayrımcı tutum takınmaktadır. CHP'nin samimiyeti kalmamıştır. CHP, TBMM'ye hangi konuda teklif getirirse getirsin MHP olarak destek vermemiz mümkün değildir. CHP; iktidarı değiştirmek ve yerini kendisi almak uğruna yalanı, desiseyi yol bellemiştir. Siyasette felaket tellallığına oynayan CHP; karamsar, karanlık ve ümitsizlik aşılayan bir dil kullanmaktadır. Karamsarlık ve felaket simsarlığı, yönetmesini bilmeyen politikacıların harcıdır. Karalama, küçümseme ve yok sayma siyasi galebe yöntemi olduğu bir ülkede demokratik rekabet ve yarışın yerini, husumet ve düşmanlık almakta gecikmeyecektir. CHP de bunu yapmakta, kendi politik çıkarları için husumet ve düşmanlığı körüklemekten, toplumsal barışı tehlikeye atmaktan çekinmemektedir." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini ifade etmişti.
SOYLU'DAN DA YANIT GELMİŞTİ
Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Böyle bir kavram kanunlarımızda yok. Afet bölgesi denen bir kavram söz konusu değil. Ekonomik olan tüm yardımları genel hayata etkililik kapsamında yapıyoruz. Afet bölgesi olmayan bir şeydir. Böyle demek doğru değildir." demişti.
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