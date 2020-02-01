Depremin ardından ağır hasarlı binada yıkım gerçekleşti
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasar raporu verilen bir bina kontrollü olarak yıkıldı.
Kent merkezindeki Sivas Caddesi'nde bulunan 6 katlı Yağmur Apartmanı'na, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporunun verilmesinin ardından bina sakinlerinin başlattığı tahliye işlemi tamamlandı.
KONTROLLÜ OLARAK YIKILDI
Bölgeye sevk edilen iş makineleri geniş güvenlik önlemleri altında binayı kontrollü olarak yıktı.
BİLGİ ALDI
Alana gelen, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!
- Bir ilk gerçekleşti! Silahlı drone teslim edildi
- 'Koca Yusuf' için özel hazırlık!
- Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme!
- İletişim Başkanlığından Kanal İstanbul açıklaması
- Doğa Koleji'nden maaş açıklaması!
- İBB'de çalışanlara ahlaksız sözler! Bakanlık harekete geçti
- İsrail'den küstah hareket!
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun Elazığ önerisine sert yanıt...
- Suriye sınırına askeri sevkiyat
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarmaya 3550 personel alımı müjdesi! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Hercai 31. yeni bölüm fragmanı izle! "Azize Aslanbey'in intikamı artık bitti!"
- 2020 AGİ tablosu: Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi?
- Korona virüsü tedavisi var mı? Korona virüsü belirtileri nelerdir? İşte, yeni “kabus” Koronavirüsten korunma yolları!
- Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?
- Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2020 Şubat ayı kira zammı hesaplama!
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? (TS FB ne zaman)
- Survivor kadrosu 2020: Survivor yarışmacıları kimler olacak? Yeni isim belli oldu!
- Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
- TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
- Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
- Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle!