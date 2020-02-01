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Depremin ardından ağır hasarlı binada yıkım gerçekleşti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
AĞIR HASARLI BİNA YIKILDI

'da, merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasar raporu verilen bir bina kontrollü olarak yıkıldı.

Kent merkezindeki Caddesi'nde bulunan 6 katlı Yağmur Apartmanı'na, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporunun verilmesinin ardından bina sakinlerinin başlattığı tahliye işlemi tamamlandı.

Depremin ardından ağır hasarlı binada yıkım gerçekleşti DEPREMİN ARDINDAN AĞIR HASARLI BİNADA YIKIM GERÇEKLEŞTİ

KONTROLLÜ OLARAK YIKILDI

Bölgeye sevk edilen iş makineleri geniş güvenlik önlemleri altında binayı kontrollü olarak yıktı.

BİLGİ ALDI

Alana gelen, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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