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MEB'den son dakika burs açıklaması: Ödemeler sürüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
MEB'DEN CUMHURİYET'İN İDDİALARINA YALANLAMA...

haberi: Milli Eğitim Bakanlığı, bursların ödenmeye devam ettiği belirtildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kriz öğrenciyi de vurdu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. Söz konusu yalan haber Cumhuriyet Gazetesi tarafından servis edilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (), burs ödeneklerinin öğrencilerin banka hesaplarına yatırılmasına başlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yer alan "Kriz öğrenciyi de vurdu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi Bakanlık merkez birimleri tarafından il müdürlüklerine gönderilen resmi bir yazı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, öğrencilerin burs ödemeleri sürecinin tarafı değildir. 2020 mali yılı bütçe ödeneklerinin üç aylık dönemler halinde ilgili kurumların ihtiyaçları doğrultusunda kullanımını sağlayan 'Ayrıntılı Harcama Programı' Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup söz konusu burs ödenekleri de bu çerçevede serbest bırakılmıştır. Burs ödeneklerinin öğrencilerimizin banka hesaplarına yatırılmasına başlanmış ve devam edilmektedir."

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