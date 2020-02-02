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Son dakika: Suriye sınırına tank sevkiyatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2020
SURİYE SINIRINA TANK SEVKİYATI

Son dakika haberi! () tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve tanklar, 'ın ilçesine ulaştı.

() tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve tanklar, 'ın ilçesine ulaştı.

Tank yüklü tırlar, ZPT ile askeri araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında 'in sınır komşusu Reyhanlı'ya geldi.

Çok sayıda askeri araç takviye amaçlı sınır hattına gönderildi.

Çocuklar, askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu.

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