Son dakika: Suriye sınırına tank sevkiyatı
Giriş Tarihi: 02.02.2020
Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Tank yüklü tırlar, ZPT ile askeri araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı'ya geldi.
Çok sayıda askeri araç takviye amaçlı sınır hattına gönderildi.
Çocuklar, askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu.
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