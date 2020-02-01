Doğa Koleji öğretmenlerine bir müjde daha! Yönetimden son dakika açıklaması geldi...

Son dakika haberi: Doğa Koleji içeride biriken maaşları önümüzdeki hafta ödeyeceğini açıkladı. Bundan sonra maaşların her ayın beşinde yatacağı bildirildi. Finansal sorunlar yaşayan kolej uzun süre öğretmenlerine ve çalışanlarına maaş ödeyememiş, veliler uzun süre okulu protesto etmişti. İTÜ, Doğa Koleji Okulları'nı satın alarak çalışanların biriken maaşlarının bir kısmını ödemişti.

İTÜ bünyesindeki Doğa Koleji yönetimi çalışanlarına gönderdiği bir iç iletişim mesajında içeride biriken maaşların önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı.

Ayrıca diğer alacaklılara da ödemenin önümüzdeki hafta itibariyle yapılacağı belirtildi.

DOĞA KOLEJİ ÇALIŞANLARINA MESAJ GÖNDERDİ

Doğa Koleji çalışanlarına gönderdiği mesajda düzenli maaş yatırma günlerinin ise her ayın 5'i olarak belirlendiği ifade edildi.