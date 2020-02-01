Dışişleri Bakanlığından Moğolistan için seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, salgına dönüşen koronavirüsün Moğolistan açısından "yüksek riskli" olarak değerlendirilmesi üzerine bu ülkeye seyahat uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Moğolistan makamlarının, Çin'le mevcut yoğun ikili ilişkileri ve karşılıklı seyahatler nedeniyle bu ülkede ortaya çıkan 'koronavirüs' salgınının Moğolistan açısından yüksek riskli olarak değerlendirdiği belirtildi.
"TÜM TOPLU ORGANİZASYONLAR YASAKLANMIŞTIR"
Moğolistan'da olası bir 'koronavirüs' salgınının engellenmesi amacıyla, ülke genelinde tüm eğitim kurumlarının 2 Mart 2020 tarihine kadar kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Buna ilaveten, Ulan Batur'da sinema, tiyatro, eğitim kursları, internet kafeler ve kapalı oyun park ve salonları gibi mekanların kapatılması kararlaştırılmış, eğlence mekanları ve lokantaların çalışma saatlerine 00.00'da kapanacak şekilde sınırlama getirilmiş, konferanslar, eğitim kursları, spor müsabakaları, piknikler, kültürel ve sanat etkinlikleri gibi tüm toplu organizasyonlar yasaklanmıştır. Moğolistan makamları ayrıca, Çin'den Moğolistan'a yabancı ülke vatandaşlarının gelişlerini sadece Ulan Batur (Buyan Ukhaa) hava sınır kapısı ve Zamiin-Uhd demir yolu sınır kapısı ile sınırlamışlardır. Bu çerçevede 30 günlük vize muafiyeti kapsamında Çin'den Moğolistan'a gelecek vatandaşlarımız da sadece Ulan Batur (Buyan Ukhaa) hava sınır kapısı ve Zamiin-Uhd demir yolu sınır kapısını kullanabileceklerdir."
"TURİZM AMAÇLI GEZİLER SINIRLANDI"
Açıklamada, 30 günlük vize muafiyeti kapsamında Türkiye'den veya Çin dışındaki ülkelerden Moğolistan'a gidecek kişilerin ise herhangi bir seyahat veya sınır kapısı sınırlamasına tabi olmadığı kaydedilerek, "Moğolistan nüfusunun yarıdan fazlasını barındıran Ulan Batur'da ve diğer bazı kentlerde mevcut çok yüksek düzeydeki hava kirliliği virüslerin ve hastalıkların yayılmasını kolaylaştırmakta, yüksek ateşli grip ve zatürre vakaları yoğun olarak görülmektedir. Moğolistan'daki sağlık kurumlarının imkanları ise sınırlıdır. Öte yandan Moğolistan makamlarının getirdikleri sınırlamalar kaldırılıncaya kadar ülkeye gelecek ziyaretçilerin turizm amaçlı tur ve ziyaretler de dahil katılabilecekleri faaliyetler son derece sınırlanmış durumdadır. Bu çerçevede Moğolistan'a yolculuk planlayan vatandaşlarımızın yukarıdaki hususları dikkate almalarında yarar bulunmaktadır" denildi.
Moğolistan'da bir sağlık sorunu ile karşılaşan Türk vatandaşlarının Ulan Batur Büyükelçiliği'nin +976 9468 14 01 numaralı telefonu ile temas kurabilecekleri de açıklamada yer aldı.
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