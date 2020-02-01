01 Şubat 2020, Cumartesi
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Apple'dan son dakika Çin kararı! Mağazalar 9 Şubat'a kadar kapatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
APPLE'DAN FLAŞ ÇİN KARARI!

'li teknoloji devi , korona virüsü salgını nedeniyle 'deki tüm mağazalarını kapatma kararı verdi. Mağazaların en az 9 'a kadar kapalı kalacağı belirtiliyor.

, 'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle bu ülkedeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Apple'dan yapılan açıklamada şu ana kadar 200'ü aşkın kişinin ölümüne neden olan ve 20'nin üzerinde ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsü nedeniyle anakarada bulunan tüm mağazalarını 9 tarihine kadar kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

TİCARET BAKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Amerika Birleşik Devletleri () Ticaret Bakanı , önceki gün bir televizyon programında yaptığı konuşmada koronavirisü nedeniyle bu ülkedeki ABD'li firmaların ülkeye geri döneceğini ve istihdamı artıracağını söylemişti.

İŞLETMELERİN VE FABRİKALARIN KAPANMASINA...

Wilbur Ross, Çin'deki salgının bu ülkedeki işletmelerin ve fabrikaların kapanmasına, bunun da ABD ile birlikte ve 'da istihdamın artmasına katkıda bulunabileceği görüşünü dile getirdi. Amerikalı bakanın, bu açıklamalarına sosyal medyadan tepki geldi.

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