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Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?

Koronavirüsün görüldüğü ülkeler yoğun şekilde araştırılıyor. Koronavirüs Türkiye'de görüldü mü? Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Koronavirüs, Çin genelinde 213 kişinin ölümüne neden oldu ve 9 bin 692 kişiye bulaştı. Çin'de şehirler karantina altına alınırken, virüsün görüldüğü ülkelerde büyük panik yaşanmaya başlandı. Virüsün Çin de dahil 20 ülkede görüldüğü tespit edildi. Peki, Koronavirüs görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye'ye geldi mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 31.01.2020 21:28 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 21:29
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Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?
Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?

Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye'de görüldü mü? Dünyada büyük korkuya yol açan ve ülkelerin acil önlemler aldığı Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Çin genelinde 213 kişinin ölümüne neden olan ve 9 bin 692 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor. Hava yoluyla bulaştığı tespit edilen virüs için Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum ilan edildi. Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Peki, Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü? Koronavirüs Türkiye'ye geldi mi? İşte yanıtı!

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Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?
Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?

KORONAVİRÜS GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER!

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken bölgedeki Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Hindistan ve Filipinler, ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı.

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Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?
Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Nepal, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Finlandiya'ya da sıçradı.

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Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?
Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?

Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor:

"Hong Kong Özel İdari Bölgesi 10, Makao Özel İdari Bölgesi 9, Tayvan 8, Tayland 14, Japonya 11, Singapur 10, Avustralya 9, Malezya 8, Güney Kore 11, ABD 6, Fransa 6, Almanya 5, BAE 4, Kanada 3, İtalya 2, Vietnam 2, Hindistan 1, Nepal 1, Kamboçya 1, Sri Lanka 1, Filipinler 1 ve Finlandiya 1."

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Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?
Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ "ULUSLARARASI ACİL DURUM" İLAN ETTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, dün yaptığı toplantıdan sonra, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.