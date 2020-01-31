Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye'de görüldü mü? Dünyada büyük korkuya yol açan ve ülkelerin acil önlemler aldığı Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Çin genelinde 213 kişinin ölümüne neden olan ve 9 bin 692 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor. Hava yoluyla bulaştığı tespit edilen virüs için Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum ilan edildi. Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Peki, Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü? Koronavirüs Türkiye'ye geldi mi? İşte yanıtı!