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Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?
Koronavirüsün görüldüğü ülkeler yoğun şekilde araştırılıyor. Koronavirüs Türkiye'de görüldü mü? Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Koronavirüs, Çin genelinde 213 kişinin ölümüne neden oldu ve 9 bin 692 kişiye bulaştı. Çin'de şehirler karantina altına alınırken, virüsün görüldüğü ülkelerde büyük panik yaşanmaya başlandı. Virüsün Çin de dahil 20 ülkede görüldüğü tespit edildi. Peki, Koronavirüs görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye'ye geldi mi? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 31.01.2020 21:28 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 21:29
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Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?
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Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?
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Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?
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Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?
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Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?