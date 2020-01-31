Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran kadın tahliye edildi

İstanbul Beşiktaş'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi.

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU!

Olay günü arkadaşı ile buluştuktan sonra eve doğru yola çıktığını ifade eden kadın öğretmen, "Evime dönüyordum, tek başınaydım. Müzik dinleyerek yürüyordum, o esnada bir kadın ile göz göze geldim. Beni göstererek, bir şeyler söyledi ben kulaklık ile müzik dinlediğim için duyamadım. Sonra yanından geçerken bana saldırdı. 2 defa vurarak darp etti. Burnum kanamaya başlayınca kenara çekildim. Ne yapıyorsun dedim. Bana yüzüme bakarak, 'Ne yapıyorum, bir şey yapmıyorum' dedi. Sonra ben hemen polisi aradım. Bir beyefendiye de saldırdı. Ona benden daha kötü saldırdı. O daha sonra gitti. Bana yardım etmek isteyenler oldu. Daha sonra darp raporu aldım. Şikayetçi oldum" demişti.