Başkan Erdoğan'ın cezasını kaldırdığı Ahmet Turan Kılıç, tahliye edildi
Sivas'ta, sağlık sorunları nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını kaldırdığı Ahmet Turan Kılıç (86), tahliye edildi.
Sivas'ta 27 yıldır hapiste olan Ahmet Turan Kılıç, tahliye edildi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir ailesi ve sivil toplum kuruluşlarının af çağrısı yaptığı Kılıç için alınan karar, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARARIYLA KALDIRILDI
Adli Tıp Kurumu'nca verilen sağlık raporu doğrultusunda, Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca Kılıç'ın cezası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı. Kılıç ailesi, kararla sevinç yaşadı.
TAHLİYE EDİLDİ
Kararın ardından Ahmet Turan Kılıç, hükümlü bulunduğu Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nden öğle saatlerinde tahliye edildi. Cezaevine giden yakınları, araçla aldıkları Kılıç'ı evine götürdü.
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