31 Ocak 2020, Cuma
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Başkan Erdoğan'ın cezasını kaldırdığı Ahmet Turan Kılıç, tahliye edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
AHMET TURAN KILIÇ, TAHLİYE EDİLDİ

'ta, sağlık sorunları nedeniyle Başkan 'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını kaldırdığı (86), tahliye edildi.

'ta 27 yıldır hapiste olan , tahliye edildi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir ailesi ve sivil toplum kuruluşlarının af çağrısı yaptığı Kılıç için alınan karar, dün 'de yayımlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARARIYLA KALDIRILDI

Kurumu'nca verilen sağlık raporu doğrultusunda, 'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca Kılıç'ın cezası, Başkan 'ın kararıyla kaldırıldı. Kılıç ailesi, kararla sevinç yaşadı.

TAHLİYE EDİLDİ

Kararın ardından Ahmet Turan Kılıç, hükümlü bulunduğu Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nden öğle saatlerinde tahliye edildi. Cezaevine giden yakınları, araçla aldıkları Kılıç'ı evine götürdü.

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