Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
AFAD verilerine göre; Elazığ Sivrice'de 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 18.36'da merkez üssü Sivrice olan 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.
Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi.
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