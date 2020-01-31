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Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!

AFAD verilerine göre; Sivrice'de 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 18.36'da merkez üssü Sivrice olan 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.

Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi.

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