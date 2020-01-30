AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'e özel açıklamalar
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Numan Kurtulmuş AP'deki Yunan provokasyonuna ilişkin olarak, "Edepsiz herif ve şarlatan adamı AP susturmalıdır." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye ve dünya gündemine dair A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor. Numan Kurtulmuş AP'deki Yunan provokasyonuna ilişkin olarak, "Edepsiz herif ve şarlatan adamı AP susturmalıdır." dedi.
İşte AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:
(Yunan provokatör) Eski dönemde aldıkları dersleri hatırlamarını isteriz. Bu saldırgan adamını tüm Yunan halkını da temsil etmediğini düşünüyoruz. Bu edepsizce ve pervasız tavrın Avrupa Parlementosu'nda cezalandırılması gerekir.
(Trump'ın Filistin'i bölme planı) İsrail'in bir şubesi haline dönmüş olan ABD, İsrail adına bir projeyi empoze ediyor. Buna karşı herkes mutlaka tepki koymalıdır. Müslüman dünyasının yöneticileri teste girmiştir. ABD attığı adım ile dünya barışını büyük tehlikeye sokuyor. Filistin davasına sırtımızı dönmeyeceğiz. Sessiz kalanlar, suçlular kadar suç işlemiş olurlar. ABD Başkanı Donald Trump tarafından iç siyasete dönük destek almak için atılan bir adım. Bir işgal planı olarak bu proje gündeme getirildi. Kudüs İslam dünyasının kalbidir. Planın pratikte uygulama şansı yok.
(İdlib'de ateşkes ihlalleri) İdlib'de yaşananlar tamamiyle insalık dışıdır. Silahlarla sonuç elde etmek mümkün değildir. Bütün tarafların masada buluşması gereklidir. Türkiye insani olarak destek olmaya devam edecektir.
Ayrıntılar geliyor...
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