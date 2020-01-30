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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'e özel açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
NUMAN KURTULMUŞ'TAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Başkanvekili , A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Numan Kurtulmuş 'deki Yunan provokasyonuna ilişkin olarak, "Edepsiz herif ve şarlatan adamı AP susturmalıdır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili , ve dünya gündemine dair A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor. Numan Kurtulmuş 'deki Yunan provokasyonuna ilişkin olarak, "Edepsiz herif ve şarlatan adamı AP susturmalıdır." dedi.

İşte AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

(Yunan provokatör) Eski dönemde aldıkları dersleri hatırlamarını isteriz. Bu saldırgan adamını tüm Yunan halkını da temsil etmediğini düşünüyoruz. Bu edepsizce ve pervasız tavrın Avrupa Parlementosu'nda cezalandırılması gerekir.

(Trump'ın Filistin'i bölme planı) 'in bir şubesi haline dönmüş olan , İsrail adına bir projeyi empoze ediyor. Buna karşı herkes mutlaka tepki koymalıdır. Müslüman dünyasının yöneticileri teste girmiştir. ABD attığı adım ile dünya barışını büyük tehlikeye sokuyor. davasına sırtımızı dönmeyeceğiz. Sessiz kalanlar, suçlular kadar suç işlemiş olurlar. ABD Başkanı tarafından iç siyasete dönük destek almak için atılan bir adım. Bir işgal planı olarak bu proje gündeme getirildi. Kudüs İslam dünyasının kalbidir. Planın pratikte uygulama şansı yok.

(İdlib'de ateşkes ihlalleri) İdlib'de yaşananlar tamamiyle insalık dışıdır. Silahlarla sonuç elde etmek mümkün değildir. Bütün tarafların masada buluşması gereklidir. Türkiye insani olarak destek olmaya devam edecektir.

Ayrıntılar geliyor...

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