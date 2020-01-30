Son dakika: Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre; AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12 kilometre altında gerçekleşen deprem Muğla, Antalya ve İzmir illerinde de hissedildi.

Akdeniz'de İzmir, Muğla, Marmaris ve Bodrum'da da hissedilen 5.5 şiddetinde bir deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.8 olarak açıkladı. AFAD son depremler listesinde Akdeniz'deki depremin 5.5 şiddetinde olduğunu açıkladı. AFAD tarafından yapılan resmi açıklamada depremin şiddetinin 5.5 olduğu, derinliğinin 12.11 km olduğunu Marmaris ve Muğla'da oldukça yüksek bir şekilde hissedildiğini ifade edildi. Deprem aynı zamanda Yunanistan'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika açıklamasına göre Akdeniz'de şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Deprem Muğla, Marmaris, İzmir ve Bodrum'da etkili şekilde hissedilirken vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Kandilli, Akdeniz'de olan ve Marmaris, Bodrum, Muğla ve İzmir'de hissedilen depremin şiddetini 5.8 olarak açıkladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından son depremler ile ilgili gelişmelerde arama motoru üzerinde yoğun olarak araştırılmaya başladı.

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