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Son dakika: Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
AKDENİZ'DE 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Son dakika haberine göre; AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü olan 5.5 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 12 kilometre altında gerçekleşen deprem , Antalya ve illerinde de hissedildi.

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Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem! 5.5 büyüklüğündeki deprem Muğla Antalya ve İzmir'de de hissedildi | Son depremler MARMARİS'TE KORKUTAN DEPREM! 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM |VİDEO

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.8 olarak açıkladı. AFAD son depremler listesinde Akdeniz'deki depremin 5.5 şiddetinde olduğunu açıkladı. AFAD tarafından yapılan resmi açıklamada depremin şiddetinin 5.5 olduğu, derinliğinin 12.11 km olduğunu Marmaris ve Muğla'da oldukça yüksek bir şekilde hissedildiğini ifade edildi. Deprem aynı zamanda Yunanistan'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika açıklamasına göre Akdeniz'de şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Deprem Muğla, Marmaris, İzmir ve Bodrum'da etkili şekilde hissedilirken vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Kandilli, Akdeniz'de olan ve Marmaris, Bodrum, Muğla ve İzmir'de hissedilen depremin şiddetini 5.8 olarak açıkladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından son depremler ile ilgili gelişmelerde arama motoru üzerinde yoğun olarak araştırılmaya başladı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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