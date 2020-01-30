Son dakika: DSÖ'den korkutan açıklama! Acil durum ilan edildi...
Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edildiğini duyurdu.
DSÖ Acil Durum Komitesi, koronavirüsün tüm dünyada paniğe yol açan hızla yayılması üzerine İsviçre'nin Cenevre kentinde toplandı.
Örgütün merkezinde TSİ 15.30'da başlayan toplantıda, "Koronavirüs salgınının küresel bir sağlık tehdidi" olup olmadığı konusu, 23 Ocak'taki toplantının ardından yeniden ele alındı.
ULUSLARARASI KAMU SAĞLIĞI ACİL DURUMU (PHEIC) İLAN EDİLDİ
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 15 üyeden oluşan Komite toplantısının ardından 1 saat gecikmeli gazetecilerin karşısına geçti.
Ghebreyesus, burada yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına yönelik "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)" ilan ettiklerini bildirdi.
Küresel acil durum ilan edilmesinin nedeninin Çin'in salgına karşı verdiği mücadeleden kaynaklanmadığının altını çizen Ghebreyesus, kararın ardındaki ana sebebin salgına ilişkin başka ülkelerdeki zayıf sağlık durumu olduğunu söyledi.
Karar için, "Temel sebep Çin'de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar" ifadesini kullanan Ghebreyesus, karara rağmen Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlemler için hiçbir gerekçe olmadığını savundu.
BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE
Ghebreyesus, acil durum ilanının Çin'e yönelik bir güvensizlik oyu olmadığına vurgu yaparak, ülkenin virüsle mücadelesinin beklentilerinin de üzerinde olduğunu dile getirdi.
Komite Başkanı Fransız Profesör Didier Houssin ve DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da basın toplantısında karara ilişkin açıklamalarda bulundu.
DSÖ Acil Durum Komitesi 23 Ocak'ta toplanmış, toplantının ardından koronavirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğu bildirilmişti.
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