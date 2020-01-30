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Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın evinde ölü bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
ERGENEKON KUMPAS DAVASININ KİLİT İSMİ ÜMİT SAYIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden evinde ölü bulundu. Sayın’ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ölüm nedeni araştırılıyor.

Ergenekon davasında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve davanın gizli tanıklarından olduğu ortaya çıkan , evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve tahliyesinin ardından davanın gizli tanığı olduğu ortaya çıkan Sayın, dün, Kadıköy Merdivenköy'deki evinde koruma polisi tarafından ölü bulundu.

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın evinde ölü bulundu ERGENEKON KUMPAS DAVASININ KİLİT İSMİ ÜMİT SAYIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Polis evde ve çevresinde incelemede yaparken, Sayın'ın vücudunda darp izine rastlanılmadığı öğrenildi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Sayın'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Sayın, 29 Ocak 2010 tarihinde yapılan duruşmada, "dosya kapsamı, delil durumu, suç vasıflarının değişme ihtimali ve yattığı süre dikkate alınarak" tahliye edilmişti.

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