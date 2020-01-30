Bakan Pakdemirli'den su kaynakları açıklaması

'Suyun tek elden yönetilmesi' konusunda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak." şeklinde konuştu.

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