Bakan Pakdemirli'den su kaynakları açıklaması
Giriş Tarihi: 30.01.2020
'Suyun tek elden yönetilmesi' konusunda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli, "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak." şeklinde konuştu.
Detaylar gelecek...
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