30 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Pakdemirli'den su kaynakları açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN SU KAYNAKLARI AÇIKLAMASI

'Suyun tek elden yönetilmesi' konusunda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak." şeklinde konuştu.

Detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN