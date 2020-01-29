29 Ocak 2020, Çarşamba
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Son dakika: Muğla'da deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020
MUĞLA'DA DEPREM

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir meydana geldi.

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