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TBMM'de ortak 'Kudüs' bildirisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
TBMM'DE ORTAK 'KUDÜS' BİLDİRİSİ

Trump'ın barış planı olarak açıkladığı, tam bir küstahlık abidesi olan işgal planı sonrası TBMM'den açıkla yapılıyor. İşte TBMM'den ortak Kudüs bildirisi.

Ortak bildiride "İsrail Filistin ihtilafına yönelik ABD yönetiminin yayınladığı sözde barış özünde istikrasızlık ve çatışma mahiyetindeki planı yok sayıyor ve esefle kınıyoruz "ifadeleri kullanıldı.

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