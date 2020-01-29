Başkan Erdoğan'dan vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na son veda
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı. 77 yaşında olan vaiz Ahmet Vanlıoğlu dün akşam hayata veda etmişti.
İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu, 77 yaşında vefat etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün hayata veda eden emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu cenaze törenine katıldı.
HAYATA VEDA ETTİ
Bir süredir kanser hastası olan ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu, 77 yaşında hayatını kaybetti.
ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Vanlıoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi. Vanlıoğlu'nun çok sayıda seveni camiye akın etti.
Cenaze töreninde konuşma yapan Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi;
"GÖNÜLLERİMİZİ FETHETMİŞTİ"
"Vanlıoğlu hocamız kürsüde olsun, mihrapta olsun her şeyiyle örnek bir isimdi. Bu kadar güzel ifade tarzıyla da gönüllerimizi fethetmişti. Son demlerinde kendisini görme imkanım olamadığı için de üzgünüm. "
AHMET VANLIOĞLU KİMDİR?
İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı'nın kurucusu ve aynı zamanda da İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı İsmailağa Kur'an Kursunun kurusu olan Ahmet Vanlıoğlu, binlerce öğrencinin yetişmesinde emeği bulunmakta. İstanbul Müftülüğü Vaizi olarak yıllarca görev yaptıktan sonra da ömrünü öğrenci yetiştirmeye adadı. Ahmet Vanlıoğlu Trabzon Oflu'ydu. Ahmet Vanlıoğlu Hoca, bir yıldır mide kanseri hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.
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