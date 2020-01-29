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Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan "Çin" açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
TURİZM BAKANI ERSOY'DAN ÇİN AÇIKLAMASI

Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı , "'le sınırlı kalan virüs salgını, 'nin turizmini olumsuz etkilemez" açıklamasında bulundu.

Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı , "'le sınırlı kalan virüs salgını, 'nin turizmini olumsuz etkilemez" açıklamasında bulundu.

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