Son dakika: Bakan Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Murat Kurum ve Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş açıklamalar

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenliyor. Bakan Süleyman Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak." dedi. Öte yandan Soylu, "Malatya ve Elazığ için Kızılay'a gelen bağış toplamı 27,5 milyon lira, AFAD'a gelen bağış toplamı 72 milyon toplam lira." bilgisini paylaştı. Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem bölgesine 44 milyon lira kaynak aktarıldı" açıklamasında bulundu.

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Bakan Süleyman Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak." dedi.



Bakan Soylu şöyle konuştu;

"BANKALAR GECE 12'YE KADAR AÇIK"

Kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olayı olmadı. Tüm güvenlik görevlilerimize, kolluk kuvvetlerimize asayişi temin ettikleri, vatandaşımızın el birliği içinde asayişin oluşmasında katkısı olduğu için teşekkür ederim. Hem yıkılan binalar, hem bizim yıktıklarımızla ilgili ödemeler başlayacak demiştik. Dün itibariyle ödemeleri başlattık, bankalar gece 12'ye kadar açık. Önemli bir bilgi daha; 3 Şubat'ta okullar açılıyor idi. Dün akşam arkadaşlarımızla istişare ettik. Sahanın durumunu da görüyoruz. Çünkü bir tarafta evlerine giremeyen vatandaşlarımız var. çocuklarımız depremden en çok etkilenenler. Psikososyal destekler de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için hem öğretmenlerin gelişi, hem de deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya'yı terk edip, başka yerlerde konaklayan vatandaşlarımız var. dışardan gelecek öğretmenlerimiz var. ortaya koyduğumuz sonuç, Sayın Milli Eğitim Bakanımız ile de değerlendirdik, Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik.



"OKULLAR TATİL EDİLDİ"

3 Şubat'ta Elazığ'ın tamamında açılacak okulların 10 Şubat'a, aynı zamanda Malatya'da 3 Şubat'ta açılacak okulların Doğanyol, Pötürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat'ta açılması konusunda kamuoyuna duyuru yapma zarureti ortaya çıkmıştır. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak.

"BAĞIŞLAR İTİNAYLA, HAKKANİYET ÖLÇÜSÜNDE DAĞITILIYOR"

Bütün milletimiz rahat olsun. Buraya gelen bütün yardımlar ve bağışlar itinayla, hakkaniyet ölçüsü içerisinde dağıtılmaktadır. Yani geçmiş alışkanlıklardan kalan "Acaba ne olacak" sorusu Elazığ ve Malatya üzerinde speküle edilmesi bizi üzer. Burada yüce bir gönüllü ordusu var, Elazığlılar, Malatyalılar bu konuda çok güçlü bir iradeye sahipler.

NE KADAR BAĞIŞ YAPILDI?

Kızılay'a gelen bağış toplamı şu ana kadar 27.5 milyon lira. Yine AFAD'a gelen bağış toplamı SMS toplamı; biliyorsunuz TV8'de 22,5 milyonluk SMS toplanmıştı. Toplam SMS 27 milyon 652 bin şu saat itibariyle, şu saat itibariyle 72 milyon. Kızılay'da 27.5 milyon, AFAD'a da 72 milyon. 100 milyon civarında vatandaşımıza nakit desteği söz konusu oldu.

"KULLANILMIŞ GİYSİ GÖNDERİLMESİ BİZİ ZORLUYOR"

Dün anons ettim bir kez daha söylemek istiyorum. ısıtıcı, gıda kolisi ve battaniyenin dışında; özellikle belki mont olabilir, kaşkol gibi… Onun dışında vatandaşımızdan veya ilgili kuruluşlardan bir talebimizin olmadığını ifade etmek istiyorum. Ben vatandaşımızın hassasiyetini anlıyorum. Yaş sebze ve meyve geliyor ama yaş sebze ve meyveyi alabilmek ve tüketebilmek konusunda sıkıntımız zaman açısından var. Tüplü ısıtıcı konusunda sıkıntı vardı. Dün akşam iki depodan 10 bin ısıtıcıyı yola çıkardık bugün öğleden sonra elimizde olacak. Yine bunun yanı sıra özellikle bir şeyi daha ifade edeyim. İkinci el, kullanılmış giysinin gönderilmesi hususu da bizi zorluyor.