29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan Olçok ailesine taziye ziyareti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OLÇOK AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Başkan , 'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 'un, 90 yaşında vefat eden annesi 'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan , 'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 'un, 90 yaşında vefat eden annesi 'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

"ALLAH'TAN RAHMET, AİLESİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Başkan Erdoğan, Olçok için dün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "15 Temmuz'un kahraman şehidi, yol ve dava arkadaşım Erol Olçok'un kıymetli validesi Asiye Olçok hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Yurt dışı ziyaretim sebebiyle cenazesine katılamadığım merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer vermişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN